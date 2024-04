Carille quer Santos atento na volta da decisão e não pensa em mudanças táticas

O treinador contará com o retorno de Hayner, que cumpriu suspensão, e também deve ter Aderlan à disposição para ser titular. Em contrapartida, o atacante Furch, com um desconforto no adutor, é dúvida.

Em vantagem, ainda que pequena, Carille quer um Santos atento no jogo de volta da decisão. Ele festejou a vitória do time, mas pediu respeito e humildade ao Palmeiras, que reverteu o resultado das finais dos últimos dois anos.

"Ter bastante atenção, como tivemos hoje, e segurar muito bem nos primeiro minutos. É jogar com a tranquilidade e tentar incomodar para não deixar entrarem na área. É um time que, sabemos como eles atacam e o que nós podemos explorar no sistema defensivo deles", avaliou.

A segunda partida da decisão entre Santos e Palmeiras está agendada para domingo (7), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. O Peixe pode até empatar para garantir o título estadual.

