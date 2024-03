Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador do mês de março do Campeonato Espanhol

VINI. ?

?? @vinijr, jugador del @realmadrid, es el ??????? ??? ??? de marzo en #LALIGAEASPORTS. #PREMIOSLALIGA @easportsfces | #LALIGAPOTM

? LALIGA (@LaLiga) March 29, 2024

Vini Jr venceu a concorrência de Gorka Guruzeta, do Athletic Club, Brais Méndez, da Real Sociedad, Alexander Sorloth, do Valência, e Robert Lewandowski, do Barcelona, vencedor do prêmio em fevereiro.

O Real Madrid segue na liderança do Campeonato Espanhol com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Barcelona. Restando apenas nove jogos para o final do campeonato, o clube Merengue só depende de si para conquistar o 36º título nacional de sua história.