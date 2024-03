Veja o que o Corinthians precisa fazer para garantir vaga na Copa do Brasil de 2025

Como o Corinthians não ficou entre os cinco primeiros colocados na classificação geral do Campeonato Paulista, o clube ainda não garantiu vaga para a Copa do Brasil de 2025. A reportagem da Gazeta Esportiva separou o que o Timão precisa fazer para ter direito a disputar o torneio de maior premiação do país.

Via Campeonato Brasileiro

Pelo Brasileirão, o Corinthians consegue vaga na Copa do Brasil do ano que vem caso se classifique para a Copa Libertadores. Inicialmente, os seis primeiros colocados garantem espaço no torneio continental, mas esse número pode aumentar caso algum time conquiste a Copa do Brasil, a Libertadores ou a Sul-Americana e fique entre os seis primeiros colocados na liga.