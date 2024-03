Após absolvição, Acerbi comenta caso de suposta ofensa racista: "Foram dias muito pesados"

O atleta tabém contou que os insultos devem ficar no gramado, e, quando foi questionado se o campo é uma 'zona livre' para dizer o que quiser, disse que 'não deveria ser'. "Não deveria ser, mas ouve-se um pouco de tudo. Se o árbitro tivesse que escrever com papel e caneta tudo o que ouve, teria que correr com uma mochila. Mas acaba sempre por aí, senão tudo se torna condenável, até os insultos aos sérvios, aos italianos, às mães."

Por conta do ocorrido, Acerbi foi cortado da convocação da Itália para os amistosos contra Venezuela e Equador. Juan Jesus, após a absolvição do jogador da Inter de Milão, lamentou a decisão do Juiz Desportivo.

"Li várias vezes, com grande pesar, a decisão com a qual o Juiz Desportivo considerou que não há provas de que fui vítima de insultos racistas durante o jogo Inter-Napoli no passado dia 17 de março: é uma avaliação que, embora respeitando isso, tenho dificuldade em entender e isso me deixa com muita amargura", apontou o brasileiro.