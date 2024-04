Coritiba marca no fim e vence o Brusque pela Série B do Brasileirão

No Couto Pereira, Coritiba e Brusque se enfrentaram neste domingo, em jogo válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Guilherme Brandão, a equipe do Paraná ganhou por 1 a 0.

Assim, o Coxa chegou aos quatros pontos e ocupa momentaneamente a sexta posição da tabela. O time de Santa Catarina, por sua vez, aparece na sétima colocação, com três pontos conquistados.

O Coritiba volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), contra o Sport, pela Segunda Divisão. Já o Brusque terá compromisso na quarta-feira, às 16h, diante do Atlético-GO, pela Copa do Brasil.