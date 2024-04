Cássio é ovacionado por torcedores do Corinthians após vitória contra Fluminense: "Melhor do Brasil"

O goleiro Cássio, que foi reserva na vitória do Corinthians sobre o Fluminense neste domingo, foi ovacionado por torcedores após o apito final, na Neo Química Arena. Ídolo histórico do clube, o arqueiro foi sacado do time titular após mais uma falha, na derrota para o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana.

Quando os torcedores foram aplaudir a torcida, antes de se dirigem ao vestiário, vários corintianos gritaram o nome de Cássio. O cântico foi entoado com mais força no setor norte da Arena, onde ficam as organizadas.

Depois, todo o estádio entoou o tradicional cântico: "P*** q** p****, é o melhor goleiro do Brasil, Cássio!". O goleiro respondeu aplaudindo a torcida.