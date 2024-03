Alto número de expulsões vira ponto de atenção no Corinthians para sequência da temporada

O ano do Corinthians até o momento tem sido marcado pelo alto número de expulsões. Esse problema passou a ser um ponto de atenção para a equipe pensando no decorrer da temporada, já que o clube ainda disputa Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

Até o momento, em 15 jogos, a equipe teve cinco expulsões, somando todas as competições e o amistoso contra o Londrina. Para se ter uma ideia, ao longo de todo 2023, o Timão contou com quatro atletas advertidos com cartão vermelho (Maycon, Bruno Méndez, Ryan e Lucas Veríssimo).

Diante do Londrina, o expulso da vez foi Fagner, que cometeu falta forte em Iago Teles, o que gerou irritação no atacante e uma confusão generalizada. No último compromisso oficial do Timão, na vitória por 2 a 0 contra o São Bernardo, foi o momento do meia Rodrigo Garro ir mais cedo para o vestiário, após ser empurrado dentro da área pelo beque Helder Maciel.