Palmeiras terá Endrick titular e Gómez no banco para semifinal contra Novorizontino; veja escalações

Sendo assim, o Palmeiras vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.

Essa partida marca o retorno do Verdão ao Allianz Parque depois de exatamente dois meses de seu último jogo lá. Nesse período, o gramado do estádio passou por uma reforma.

O Palmeiras finalizou a primeira fase do Paulistão na liderança geral e com isso ganhou a vantagem de decidir as partidas eliminatórias em casa. Na fase anterior, os comandados de Abel Ferreira golearam a Ponte Preta por 5 a 1. Do outro lado, o Novorizontino deixou para trás o São Paulo ao levar a melhor nas penalidades depois de empate por 1 a 1 no tempo normal.