Giuliano volta a Itaquera após dispensa do Corinthians e sai ovacionado pela torcida do Santos

Dispensado do Corinthians, Giuliano foi abraçado pela torcida do Santos. Depois de mais uma boa atuação pelo time da Vila Belmiro, ele saiu de campo no segundo tempo ovacionado pelos torcedores. O atleta falou sobre a volta para o estádio de seu antigo clube.

"É muito bom jogar aqui, o campo é muito bom, é uma atmosfera que já conheço. E agora pude voltar vestindo outra camisa, sentindo um carinho diferente por parte do torcedor, que estava jogando junto, foi muito bonito. É agradecer eles pelo apoio, pelo carinho. Eles estão nos acolhendo e que continuem confiando em nós", disse o meia.

O jogador vive um momento de carinho com os santistas, mas já teve períodos conturbados. Ele sofreu uma lesão na panturrilha ainda no começo da temporada, diante do Palmeiras, e ficou mais de um mês afastado dos gramados. Ele explicou o motivo de ter demorado para voltar.

"Faz parte, ninguém quer machucar. Fiquei todos os dias no clube fazendo tratamento em dois períodos, treinando e fortalecendo. Demorou mais do que eu imaginei, porque eu voltei e acabei tendo um desconforto. E esse desconforto não me permitia estar 100%, então juntamente com o departamento médico, decidimos que era melhor segurar para que eu pudesse voltar 100%. E hoje vocês estão vendo o Giuliano 100%. Claro que ainda falta um pouco, mas já estou recuperando a forma e pude ajudar a classificar", concluiu.

Com a classificação, o Santos volta a disputar uma final estadual após oito anos. A última vez que isso havia ocorrido foi em 2016, quando a equipe bateu o Audax na decisão e levantou seu 22º troféu.

O Peixe, agora, fica à espera de Palmeiras ou Novorizontino para conhecer seu adversário na decisão. As equipes irão medir forças nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Presidente do Santos, Marcelo Teixeira fez questão de dizer que a intenção do clube é levar a final à capital paulista.