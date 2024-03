Flamengo prepara defesa de Gabigol por acusação de fraude no exame antidoping

O Flamengo perdeu o atacante Gabigol para a sequência da temporada. O jogador foi suspenso até abril de 2025 após ter sido condenado por fraudar um exame antidoping no ano passado.

O julgamento do atacante foi realizado na última segunda-feira, mas a suspensão foi confirmada nesta quarta-feira. Com isso, o Flamengo iniciou o processo de defesa do atleta.

Depois do anúncio da suspensão, Gabriel Barbosa se pronunciou e disse estar decepcionado com o resultado do julgamento. O jogador garantiu que é inocente e que confia nas instâncias superiores para ser absolvido.