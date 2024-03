Finalista no Gaúcho, Juventude aposta no equilíbrio financeiro para alcançar metas durante a temporada

Desde que retornou à elite, em 2021, o Juventude tem trabalhado para se consolidar entre as principais equipes do país. Estar em destaque no cenário nacional ajuda na valorização da marca, além de angariar novas oportunidades comerciais para a instituição. No início do ano, por exemplo, o clube firmou contrato milionário de patrocínio máster com a casa de apostas Stake.

Embora o momento seja positivo, Pizzamiglio ressalta que é importante ter cautela, e reforça as metas do clube para a disputa da Série A do Brasileiro, que se inicia em abril.

"A manutenção na Série A ainda é o nosso principal objetivo nesta temporada, e devemos ter esta consciência. Uma vez que a permanência na competição for garantida, podemos começar a mirar novos objetivos que surgirem ao longo da temporada", concluiu o presidente.