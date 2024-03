Endrick sente dores na coxa direita e acaba substituído na vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino

O atacante Endrick precisou ser substituído no Palmeiras durante o segundo tempo do jogo da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, no Allianz Parque, que terminou com a vitória do Verdão, por 1 a 0. O camisa 9 quem anotou o gol palmeirense.

Endrick sentiu a coxa direita em uma corrida para tentar alcançar um passe de Flaco López. O camisa 9 do Verdão caiu no gramado e precisou de atendimento. Sem a possibilidade de permanecer em campo, foi substituído por Rony aos 27 minutos.

O jogador de 17 anos se reapresentou ao Palmeiras na manhã de quarta-feira, depois de servir a Seleção Brasileira durante a data Fifa de março. O camisa 9 do Verdão foi utilizado pro Dorival Júnior nos dois compromissos. Contra a Inglaterra, marcou o gol da vitória por 1 a 0, em Wembley, enquanto contra a Espanha, fez o segundo gol do duelo que terminou empatado por 3 a 3, no Estádio Santiago Bernabéu.