Diretor de futebol do Atlético-MG, Victor detalha acerto com Milito

Após começo de ano conturbado, o Atlético-MG escolheu demitir o técnico Felipão e contratar o argentino Milito para o seu lugar. Diretor de futebol do Galo, Victor detalhou como foi o acerto com o novo treinador.

O encontro presencial com o comandante foi na Argentina, com a presença do gerente de mercado do GIGA, Rodrigo Weber, e do empresário do técnico, Adrián Faija. A partir da conversa, o dirigente teve a certeza que ele seria o nome correto.

"Houve uma sinergia grande desde o primeiro momento. Colocamos nossos projetos, objetivos e metas. Ele retornou com seus conceitos táticos, protagonista, ofensividade. E sentíamos que estávamos no caminho certo", comentou.