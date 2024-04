Fora de casa, Figueirense cede empate ao Sampaio Corrêa pela Série C do Brasileiro

Fim de jogo no Nhozinho Santos 1×1. Tricolor batalhou pelo gol de empate até o fim #VumboraSampaio??? Ronald Felipe pic.twitter.com/iUpG5gO5B7

Pela terceira rodada da Série C, o Figueirense volta aos gramados na próxima sexta-feira (5), às 16h30 (de Brasília), para receber a Aparecidense, no Orlando Scarpelli. O Sampaio Corrêa, por sua vez, na quarta-feira (1), recebe o Fluminense, pela terceira rodada da Copa do Brasil, às 16h, no Estádio Kléber Andrade.

O Figueirense inaugurou o marcador aos 28 minutos da primeira etapa, com Léo Baiano. O atleta recebeu dentro da grande área, conseguiu limpar a marcação e chutou alto, no ângulo direito, sem chances para o goleiro.

O empate do Sampaio Corrêa ocorreu aos 52 minutos da etapa complementar, no final dos acréscimos. Para deixar tudo igual, Thiago Rosa balançou as redes do Figueirense.