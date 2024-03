Goleiro reserva do São Paulo apresenta melhora após levar bolada na cabeça

Na tarde desta quarta-feira, o São Paulo trouxe novos detalhes sobre a situação médica do goleiro Young. O jogador sofreu uma bolada na cabeça durante o treino da última terça-feira e teve que ser encaminhado ao hospital. A situação aconteceu já no fim das atividades, no trabalho de finalizações.

O Tricolor paulista informou que o jovem goleiro apresentou uma melhora clínica. Contudo, o atleta seguirá em observação no hospital para evitar qualquer tipo de problema em seu quadro de saúde.

O goleiro tem 22 anos e é cria das categorias de base do São Paulo. O jogador foi promovido ao elenco profissional em 2022, mas ainda não recebeu oportunidades e aguarda sua primeira chance para atuar no time principal.