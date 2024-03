Joaquim exalta classificação do Santos e comenta possibilidade de final na capital

"Estamos preparados para enfrentar qualquer adversário, sabemos a dificuldade que será a final independente do adversário. Agora temos que esperar para ver quem vamos pegar e, então, se preparar durante a semana para fazer um grande jogo. Independente de quem vier, temos que estar preparados", declarou.

Contratado pelo Santos em 2023, Joaquim teve seu nome especulado em alguns clubes ao fim da temporada passada. Contudo, o zagueiro afirmou estar com a cabeça 100% centrada no Peixe.

"Fico feliz pelo reconhecimento, isso é fruto de muito trabalho. Estou com a cabeça 100% focada no Santos, sem dúvidas. Sabemos que houve algumas especulações no final do ano passado, mas eu quis permanecer para essa reestruturação do clube, acho que seria muito importante para mim. Agora é trabalhar e esperar pelo que vai acontecer daqui para a frente, não tem como eu controlar isso, só posso trabalhar no dia a dia para conquistar os resultados dentro do campo", comentou.

Joaquim e o Santos seguem focados na decisão do Campeonato Paulista. A data da grande final ainda não foi confirmada pela FPF (Federação Paulista de Futebol).