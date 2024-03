Com Gabigol presente na lista, Flamengo divulga os jogadores relacionados para a Libertadores

? Flamengo (@Flamengo) March 27, 2024





Gabigol ainda não pode treinar e atuar pelo Flamengo, visto que sua suspensão foi definida para até abril de 2025. Com isso, o clube e o atleta irão recorrer da decisão, conforme anunciado por ambas as partes. Em comunicado oficial, o Rubro-Negro afirmou que auxiliará o atacante na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS). E, em suas redes sociais, Gabriel disse estar confiante na comprovação de sua inocência.

A equipe carioca incluiu na lista diversos atletas das categorias de base - muitos, inclusive, que venceram a Libertadores sub-20 diante do Boca Juniors, pelo placar de 2 a 1.

Na próxima terça-feira, o Flamengo estreará contra o Millonarios, da Colômbia, às 19h (de Brasília), pelo Grupo E. A partida será no Estádio Nemesio Camacho El Campín.