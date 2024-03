Botafogo-PB x Bahia: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Nordeste

Botafogo-PB e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira pela oitava e última rodada da Fase de Grupos da Copa do Nordeste. A partida será disputada no Almeidão, em João Pessoa, a partir das 21h30 (de Brasília). Os visitantes já garantiram a classificação à próxima fase na liderança do Grupo B, já o Botafogo-PB só depende de si para avançar no torneio.