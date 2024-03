Athletico-PR volta a vencer o Operário e garante classificação à final do Paranaense

Na noite desta quarta-feira, o Athletico-PR recebeu o Operário, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paranaense, e venceu por 1 a 0. Bruno Zapelli foi o autor do único gol do jogo.

Com o resultado, o Furacão, que também saiu vitorioso no confronto de ida, soma 3 a 1 no placar agregado e chega à grande decisão do Estadual pela 47ª vez em sua história ? são 27 títulos e 19 vices até o momento.

Por sua vez, o Fantasma dá adeus ao torneio e amarga o nono ano consecutivo sem conseguir alcançar a final do Paranaense. A última vez foi em 2015, quando conquistou a taça estadual sobre o Coritiba.