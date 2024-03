Dorival elogia Endrick após empate com a Espanha, mas pede calma: "Precisamos ter cuidado"

O jovem atacante Endrick foi o nome da Seleção na vitória sobre a Inglaterra, no último sábado, marcando o gol que deu a vitória ao Brasil em Wembley. Nesta terça-feira, contra a Espanha, ele iniciou no banco de reservas e só entrou no segundo tempo, balançando as redes no empate por 3 a 3 no Santiago Bernabéu.

Após a partida, o técnico Dorival Júnior foi questionado por ter deixado o jogador do Palmeiras no banco no começo do jogo. Ele rasgou elogios ao garoto de 17 anos e destacou seu crescimento, mas pediu calma.

"É de muita importância esse momento do Endrick. Vamos ter calma, paciência, para que ele ganhe os componentes para termos uma equipe equilibrada com três ou quatro atacantes, como foi hoje", explicou o comandante.