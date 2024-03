Vini Jr. e Rodrygo participam de ação contra o racismo na véspera de amistoso com a Espanha

Nesta segunda-feira, na véspera do amistoso entre Brasil e Espanha, jogadores e dirigentes de ambas as seleções se encontraram no Estádio Santiago Bernabéu, palco da partida, em uma campanha de combate ao racismo, promovida pela CBF e pela Real Federação Espanhola de Futebol. Entre os atletas, estavam os brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior, junto aos espanhóis Lamine Yamal e Nico Williams. Além deles, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, também compareceu com o diretor esportivo da seleção espanhola, Albert Luque.

Segurando a camisa da seleção adversária, os jogadores se misturaram e posaram para uma foto no gramado.