"Não é só futebol": Pacaembu quer abraçar outros esportes e receber público maior com novo projeto

O tobogã, demolido, dará lugar a um edifício multiuso que promete revolucionar o Pacaembu. O local englobará um centro de medicina esportiva, um hotel e, no subsolo, um amplo estacionamento e um centro de convenções para até 8.500 pessoas.

Apesar de tirar o tracional tobogã, o projeto vista preservar o patrimônio. Até mesmo algumas árvores plantadas nos entornos das arquibancadas laterais do estádio serão mantidas.

Algumas das estruturas do complexo, seja as arquibancadas ou as demais áreas, estão sendo reconstruídas. Já outras estão sendo restauradas, mas não modificadas, como a histórica fachada no setor Norte. As cadeiras, aliás, vão seguir o padrão de cores das origens do Pacaembu, em 1940.

"A gente vai voltar com a padronização de cor da origem, de 1940. Foram dois anos de estudo. É uma obra diferente porque não é uma construção, é um restauro, então temos que ter sempre o cuidado com o patrimônio. Muito se fala do tobogã, que antes não existia, aqui nós tínhamos a concha acústica", afirmou Bruno Souza.

