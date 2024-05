Gabigol se manifesta após deixar de vestir a 10: "Aceito a próxima camisa e vou dar a vida"

pic.twitter.com/xgpBCwLHpI

? Gabriel Barbosa (@gabigol) May 17, 2024

O atleta não vestirá mais a camisa 10 do Flamengo. Nesta sexta-feira, o clube carioca anunciou a punição ao atacante. Além disso, o ídolo rubro-negro também foi multado após reunião com o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, e outros membros da diretoria.

"Hoje, fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube. Mas, isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim de nossa história", disse o atacante.

A única competição que Gabigol deve continuar usando a camisa 10 é a Copa Libertadores. A Conmebol não permite a troca de numeração ao decorrer do torneio. No Brasileirão e na Copa do Brasil, Gabriel Barbosa deve utilizar outro número.

Ainda na publicação, o jogador relembrou se suas conquistas defendendo o Rubro-Negro e reiterou amor ao clube.