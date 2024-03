Diretor foge de polêmicas e justifica escolha por gramado sintético no Pacaembu: "Uma tendência"

O Pacaembu, agora rebatizado de Mercado Livre Arena Pacaembu, com a venda dos naming rights, está muito perto de voltar a sediar grandes eventos. O novo gramado do estádio será sintético, mas tem algumas diferenças do Allianz Parque e outras arenas do Brasil.

A grama do Pacaembu, que já foi praticamente toda instalada, será recheada com um composto de cortiça, diferente do termoplástico que causou a interdição do Allianz, casa do Palmeiras.

A concessionária do estádio, a Allegra Pacaembu, avaliou gramados sintéticos ao redor do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e encontrou no país norte-americano uma grama que se adapta melhor à temperatura da cidade paulista.