Em busca de treinador, Botafogo mira ex-comandante do Barcelona

Apesar do bom aproveitamento de Fábio Matias, o Botafogo segue na busca de um novo técnico para a sequência da temporada. Segundo o jornal espanhol As, o clube carioca mira o espanhol Quique Setién.

O comandante foi treinador do Barcelona em 2020, mas durou apenas sete meses (janeiro-agosto). Setién ficou marcado por uma relação conturbada no clube, especialmente com Messi. Além disso, estava na beira do campo quando o Barcelona foi goleado por 8 a 2 pelo Bayern de Munique, na Liga dos Campeões.