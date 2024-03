Barcelona avança na negociação com Cancelo e mantém otimismo por João Félix

O Barcelona demonstra muita vontade em manter no seu elenco a dupla portuguesa João Cancelo e João Félix. O presidente do clube, Joan Laporta, concedeu entrevista canal oficial do Barça e detalhou a operação que os catalães pretendem fazer para continuar com os dois atletas para as próximas temporadas.

Laporta reforçou que, no caso de Cancelo, o Barcelona já estipulou um preço para a negociação, porém a situação com João Félix precisa de um pouco mais de cautela. O presidente pontuou que, seja por empréstimo ou por contrato definitivo, o time quer a permanência dos atletas para o futuro.

"Queremos que continuem os dois, já se sabe, seja empréstimo com preço de compra ou com as mesmas condições que temos agora", começou.