Palmeiras retoma preparação e treina finalizações para a semifinal do Paulistão

O Palmeiras retomou a preparação para disputar a semifinal do Paulista na manhã deste domingo. Na Academia de Futebol, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira realizou ajustes na equipe e promoveu um treinamento específico de finalizações.

Após ativação muscular nas dependências do centro de excelência, os jogadores de linha fizeram uma atividade técnica com objetivos específicos. Já os goleiros trabalharam com os preparadores Rogério Godoy e Thales Damasceno.

Em seguida, com os goleiros devidamente posicionados nas metas, foi realizada mais uma movimentação técnica. Na parte final da atividade, houve ainda um aprimoramento de finalizações e cruzamentos.