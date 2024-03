Son marca, mas Coreia do Sul fica no empate com a Tailândia pelas Eliminatórias Asiáticas

Na manhã desta quinta-feira, Coreia do Sul e Tailândia se enfrentaram no Seoul World Cup Stadium, em duelo da terceira rodada do Grupo C das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. Com gols de Son, para os mandantes, e Mueanta, para os visitantes, o confronto terminou empatado em 1 a 1.

Com o resultado, a Coreia do Sul continua na liderança do seu grupo, chegando aos sete pontos. Já os tailandeses seguem em segundo lugar, com quatro tentos, mas podem ser ultrapassados, caso a China vença a seleção de Singapura.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 9h30 (de Brasília), também pelas Eliminatórias Asiáticas. No entanto, desta vez, o jogo será no Rajamangala Stadium, na Tailândia.