Coronado avança em recuperação e Maycon vira nova baixa: veja atualização do DM do Corinthians

Fora do Campeonato Paulista, o Corinthians "ganhou" uma nova pré-temporada para se preparar para o restante do ano, com Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e novas fases da Copa do Brasil pela frente. Mesmo sem estar em ação, o elenco do Timão segue com algumas baixas, em recuperação no departamento médico.

O meia Igor Coronado, por exemplo, lesionou o reto femoral da coxa direita no dia 6 de março, durante a vitória do Corinthians contra o Santo André por 3 a 2, logo em sua estreia. Após realizar trabalhos internos, o atleta já treina no gramado sob orientação de fisioterapeutas. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que existe um otimismo de pessoas próximas ao jogador para que ele esteja apto a ajudar a equipe no retorno dos jogos, no dia 2 de abril.

Maycon, por sua vez, é a nova baixa do elenco. Com a mesma lesão que Coronado, o camisa 7 deve passar de 15 a 20 dias na fisioterapia, para depois progredir o tratamento com a preparação física. Ou seja, a tendência é que o volante não esteja liberado para ajudar o Timão na estreia da Sul-Americana, contra o Racing-URU.