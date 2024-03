Santos assina carta de intenções com a Concessionária Allegra para utilização do Pacaembu

"O Santos é, seguramente, um dos clubes com a história mais rica do futebol mundial. Nosso objetivo é potencializar o uso esportivo do Pacaembu, e ter o Santos como parceiro nos próximos anos será um grande prazer", completou o CEO da Allegra, Eduardo Barella.

No encontro, foi criado um grupo de trabalho com representantes do Santos e da concessionária. O objetivo das duas partes é intensificar os contatos e trocar informações sobre a realização de partidas.

Depois de um longo período, o Pacaembu está finalmente perto de voltar a receber jogos de futebol. As reformas, que se iniciaram em junho de 2021, devem ser finalizadas até o mês de junho deste ano, segundo previsto pela Prefeitura de São Paulo.

Com a forte possibilidade da Vila Belmiro ser reformada e abrir espaço para uma nova arena, o Santos gosta da ideia de ter o Pacaembu como sua "casa" na capital paulista durante este período.