Notas Footstats: Carlos Miguel e Bidu se destacam em virada do Corinthians

Carlos Miguel e Matheus Bidu receberam as maiores notas na virada do Corinthians sobre o América-RN, pela Copa do Brasil, de acordo com a plataforma especializada Footstats. O goleiro operou milagres, enquanto o lateral-esquerdo deu uma assistência.

Breno Bidon e Cacá, autores dos gols do Alvinegro paulista, também se destacaram. Confira abaixo.

Notas do Corinthians