Fred analisa grupo do Fluminense na Libertadores: "Equipes de qualidade"

O Fluminense conheceu, na noite desta segunda-feira, o seu grupo na Copa Libertadores da América de 2024. O atual campeão da competição vai enfrentar Allianza Lima, do Peru, Colo-Colo, do Chile, e Cerro Porteño, do Paraguai. Fred, ex-jogador e hoje diretor do clube, analisou a chave.

"A gente não pegar altitude é um bom início. Mas é um grupo difícil com equipes de qualidade, como Allianza, Colo-Colo e o Cerro também. Todos os clubes com ambiente de Libertadores, com time competitivos. Vai ser uma primeira fase boa para nos preparar, se Deus quiser, para alcançarmos o bicampeonato", disse Fred, em entrevista ao ESPN.

O ex-atacante também comentou sobre as equipes tem um conhecimento maior do estilo de jogo da equipe, já que o Fluminense é o atual campeão do torneio.