Fora de casa, Corinthians bate Grêmio e estreia com vitória no Brasileiro feminino

O Corinthians estreou, na noite desta segunda-feira, com o pé direito no Campeonato Brasileiro feminino. A equipe derrotou o Grêmio fora de casa, por 3 a 0, no estádio Airton Ferreira da Silva, com gols de Millene (2x) e Jheniffer.

Com a vitória, o Corinthians igualou o mesmo número de pontos de Fluminense e Palmeiras, que também venceram na primeira rodada. O Timão divide a liderança com o Tricolor, já que as equipes têm um saldo de gols igual.

O Grêmio não vence a rodada inicial do Brasileiro desde 2020, quando derrotou o Minas Brasília, por 2 a 1. A equipe segue sem pontuar na competição em 2024.