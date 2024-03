Messi e Suárez marcam, e Inter Miami vai às quartas da Concachampions

O Inter Miami garantiu hoje (13), no estádio Lockhart, a classificação para as quartas de final da Concachampions, ao vencer o Nashville, por 3 a 1. Com o resultado do jogo de ida, os donos da casa avançaram com 5 a 3 no placar agregado. Suárez, Messi e Taylor anotaram os gols dos mandantes, e Surridge fez para os visitantes.

Com o resultado positivo, o Inter Miami espera pelo seu adversário nas quartas de final. Monterrey ou Cincinnati entram em campo para decidirem o rival de Messi e Suárez na Concachampions.

O Nashville, por sua vez, viu chegar ao fim a boa campanha na competição. A equipe eliminou o Moca, da República Dominicana, nas oitavas de final.