Exames de Calleri mostram rompimento de cisto; atleta é dúvida no São Paulo

Jonathan Calleri é dúvida para as quartas de final do Campeonato Paulista, no próximo domingo, contra o Novorizontino, às 18h (de Brasília), no Morumbis. Após realizar exames, foi constatado o rompimento de um cisto de Baker na região posterior da perna direita do atacante argentino, que será reavaliado ao longo da semana.

Calleri deixou o campo com dores no duelo com o Ituano, no último fim de semana. O incômodo vem sendo causado pela inflamação no local em que houve o rompimento do cisto. O atacante corre contra o tempo para reforçar o São Paulo no mata-mata do Estadual.

Nesta terça-feira Calleri se limitou a tratamento no Reffis. Ele seguirá realizando trabalhos nas dependências internas do CT da Barra Funda até reunir condições de ir a campo com o restante do grupo.