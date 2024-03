Harry Kane quebra três recordes do Alemão em goleada do Bayern

8 - Harry Kane is the first player to score 2+ goals in eight different games in his first Bundesliga season (previous record of 7 by Uwe Seeler and Friedhelm Konietzka in 1963-64 and Toni Polster in 1993-94). Record. #FCBM05 pic.twitter.com/vL9M63eIyi

? OptaFranz (@OptaFranz) March 9, 2024

Toni estava empatado com dois jogadores, que realizaram tal feito na temporada 1963-64, há 60 anos. São eles: Uwe Seeler e Friedhelm Konietzka.

Além disso, o ex-atacante do Tottenham é o segundo jogador da história da competição a marcar 30 gols em sua primeira temporada na Alemanha. O primeiro a fazer isso foi o já mencionado Uwe Seeler, que o fez em 1963-64.

Para finalizar, Kane é o primeiro jogador da história da liga alemã a marcar 4 hat-tricks em sua primeira temporada da Bundesliga. Harry soma 30 gols em 25 jogos e está isolado na artilharia da liga, com nove gols a mais que Guirassy, do Stuttgart.

Em toda a temporada, Harry Kane tem 36 gols e 9 assistências em 34 jogos, uma média de 1,32 participações em gols por jogo.