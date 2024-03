São Paulo: No BID, André Silva torce por classificação para estrear

André Silva apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF hoje (7). Com isso, o jogador já não possui qualquer restrição para atuar profissionalmente pelo São Paulo, embora só possa ir a campo no Campeonato Paulista se o time se classificar para as quartas de final.

O Tricolor poderá efetuar quatro trocas na lista de inscritos do Paulistão se avançar ao mata-mata do torneio. O time comandado por Thiago Carpini precisa de uma vitória simples contra o Ituano, fora de casa, no próximo domingo, para confirmar a vaga na próxima fase sem depender de outros resultados.

O São Paulo é o primeiro clube de André Silva como profissional no futebol brasileiro. O atacante de 26 anos atuou por sete temporadas em Portugal e chega ao Tricolor para ser uma opção a Jonathan Calleri, mas podendo também atuar ao lado do atacante argentino por possuir características distintas.