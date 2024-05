Em meio à tragédia no RS, Inter volta aos treinos em universidade

A imposição do calendário sul-americano e brasileiro, que infelizmente não acompanha a situação difícil que estamos todos os gaúchos vivendo, nos forçou a tomar a decisão de voltar a treinar

Nota do Inter

O Internacional, junto de Grêmio e Juventude, já enviaram um ofício à CBF solicitando a paralisação imediata do futebol brasileiro. A entidade, no entanto, apenas adiou as partidas das equipes até o próximo dia 27 - data em que ocorrerá uma reunião com os 20 clubes do Brasileirão.

A Conmebol remarcou dois jogos de Inter e Grêmio, válidos por Sul-Americana e Libertadores, para os dias 4 e 8 de junho. O próximo jogo do Inter está marcado para acontecer no próximo dia 28, daqui há duas semanas, contra o Belgrano, pela sexta rodada da Sul-Americana. O mando de campo é do time gaúcho, mas o local ainda não foi definido.

O técnico Eduardo Coudet comandou atividades físicas e técnicas para que os jogadores ganhem ritmo de jogo após 12 dias sem treinos. O Colorado volta aos trabalhos, no mesmo local, nesta quarta-feira.