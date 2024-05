Botafogo faz primeiro treino no Peru para enfrentar o Universitario pela Libertadores

Vale lembrar que o Botafogo anunciou na última segunda-feira que, por motivos de disciplina, os meias Óscar Romero e Diego Hernández foram cortados. Assim, ambos nem viajaram para o Peru.

O Botafogo busca o segundo triunfo seguido na Libertadores, já que no último duelo, venceu a LDU dentro do Nilton Santos. No entanto, a equipe perdeu as duas primeiras partidas na competição.

Deste modo, o Fogão se encontra na vice-liderança do Grupo D, com seis pontos. Por outro lado, o Universitario é o terceiro, com cinco conquistados.