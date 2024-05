Com tendinite no joelho, Paulinho desfalca o Corinthians contra o Argentinos Juniors

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. O árbitro da partida é o chileno Felipe Gonzalez, que será auxiliado por Jose Retamal (CHI) e Carlos Poblete (CHI). Fernando Vijar (CHI) ficará à cargo do VAR.

O Timão é o segundo colocado do Grupo F da Sul-Americana, com sete pontos, mas depende apenas de suas próprias forças para avançar às oitavas de final. A equipe tem dois jogos em casa pela frente, incluindo o confronto direto com o líder da chave, Racing-URU.