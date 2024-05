Ex-técnico do São Paulo, Thiago Carpini é anunciado pelo Vitória

O técnico Thiago Carpini, demitido do São Paulo em abril deste ano, foi anunciado nesta segunda-feira pelo Vitória. O treinador assinou contrato com o clube baiano até o fim do Brasileirão.

"O Esporte Clube Vitória deseja boas-vindas ao novo técnico do Leão, Thiago Carpini. Junto com ele chegam os auxiliares técnicos Estephano Djian e Josué Romero, assim como o preparador físico Caio Gilli. O técnico tem passagens por diversos times brasileiros e estava no São Paulo até Abril desse ano. A coletiva de imprensa de apresentação do técnico será na quinta-feira (16), às 14h00. Desejamos que seja uma caminhada de vitória!", escreveu o perfil oficial do clube na plataforma "X".

Carpini chega ao Vitória após decepcionar no comando técnico do São Paulo. O treinador foi contratado pelo Tricolor Paulista no início deste ano depois da saída de Dorival Júnior.