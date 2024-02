Grêmio bate Juventude e vira líder do Gauchão em jogo com susto e ambulância

Na noite desta quarta-feira, a quarta rodada do Campeonato Gaúcho teve seu pontapé inicial. Jogando diante de sua torcida, o Grêmio venceu o Juventude por 1 a 0 na Arena do Grêmio.

O único gol do confronto, marcado por uma lesão grave no goleiro do time visitante, foi feito por Fábio ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Tricolor gaúcho chegou aos nove pontos e assumiu a liderança do estadual - isso porque, mais cedo, o Internacional foi derrotado pelo Guarany por 2 a 0. O Juventude, por sua vez, amargou a segunda derrota seguida no torneio e ocupa a terceira posição, estacionando nos seis pontos.