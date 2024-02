Em homenagem a Pelé, CBF muda nome da Supercopa do Brasil para Supercopa Rei

Já Lênin Franco, diretor de marketing da CBF, destacou a importância dos tributos para manter a memória do futebol brasileira viva.

"A ideia de chamar a competição de Supercopa Rei está dentro do contexto de suma importância para a CBF, que é preservar a memória do futebol brasileiro, fazer com que as novas gerações não percam a referência dos grandes ídolos do futebol, neste caso, a maior referência de todos os tempos. Esse jogo é mais uma maneira que, nós súditos, temos de homenagear eternamente o Rei do futebol", disse o profissional.

Vale lembrar que, em 2023, a CBF também prestou homenagens a Pelé na final da Supercopa. No estádio Mané Garrincha, as filhas de Pelé estiveram no gramado com as três taças de Copas do Mundo conquistadas pelo histórico jogador da Seleção. Os atletas de Palmeiras e Flamengo também entraram em campo vestindo camisas de número 10.