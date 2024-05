Técnico quer Ponte Preta efetiva, mas elogia evolução: 'Melhor a cada jogo'

O técnico João Brigatti fez elogios ao elenco da Ponte Preta após o empate sem gols diante da Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time vem demonstrando evolução e a tendência é só melhorar.

"A gente fica feliz porque a equipe está crescendo. A tendência é melhorar a cada jogo. Temos que enaltecer os atletas e o espírito de luta deles", elogiou.

Apesar de valorizar o ponto conquistado em Chapecó (SC), Brigatti admitiu que o time poderia ter aproveitado melhor as chances para sair com a vitória. "Precisamos aproveitar. Não é fácil você jogar contra a Chapecoense fora de casa. Quando temos oportunidades, temos que saber matar. Não podemos vacilar. Vamos trabalhar para corrigir isso", garantiu.

A partida diante da Chapecoense foi realizada na terça-feira após dois adiamentos devido ao tempo ruim na região catarinense, que impediu a viagem da Ponte Preta.

Com o empate, a Ponte Preta chegou a seis pontos, em 14º lugar. O time volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando visita o Ituano no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela sétima rodada.