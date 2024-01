Ronaldo exalta trabalho da base do Cruzeiro após vice na Copinha: 'Muito orgulho'

O Cruzeiro bateu na trave na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao ser derrotado pelo Corinthians na final, disputada nesta quinta-feira. O ex-jogador Ronaldo Nazário, dono da SAF do clube mineiro, exaltou o elenco vice-campeão.

A Raposa foi superada pelo Corinthians por 1 a 0, com um gol marcado por Kayke no final do segundo tempo. Após o fim do jogo, Ronaldo utilizou suas redes sociais para exaltar seus jogadores.

"O sucesso do trabalho na base não é medido pela conquista de títulos. A maior vitória é a formação não só de atletas, mas também de homens! Tenho muito orgulho dos nossos jogadores que mostraram em campo que estão preparados para o mundo e para o futebol. São uma equipe formada por homens que honraram o nosso manto celeste como deve ser honrado. Parabéns, Crias da Toca, vocês são verdadeiros campeões", disse.