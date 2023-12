Dirigente do Bragantino vê Léo Ortiz perto do Fla, mas avisa: 'Falta o financeiro'

Léo Ortiz é destaque no Massa Bruta e já tem tudo acertado com o Mengão. No entanto, o clube paulista vem fazendo jogo duro para liberar o atleta. A principal divergência é o valor a ser pago. O Flamengo ofereceu cinco milhões de euros (R$ 26,7 milhões), enquanto o Bragantino quer seis milhões e meio de euros (R$ 34,8 milhões).

Além do zagueiro, o Flamengo está perto de anunciar o meia Nicolás De La Cruz, do River Plate. O Rubro-Negro vai pagar a multa rescisória do jogador, que está avaliada em R$ 79 milhões, e dessa forma cumprirá a principal demanda dos argentinos para negociar seu atleta. Restam detalhes para que o anúncio oficial aconteça.