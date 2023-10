Arthur Elias encerra passagem no Corinthians com 16 títulos; veja números

Ontem, Arthur Elias encerrou sua passagem no comando do time feminino do Corinthians. O treinador esteve à beira do gramado e teve sua última conquista com a equipe: com gol de Millene, o Timão superou o Palmeiras por 1 a 0 e levou o seu quarto troféu da Copa Libertadores para casa. Assim, as Brabas se isolaram como o time com mais títulos da competição continental.

Durante os oito anos em que esteve no comando do Alvinegro paulista, Arthur Elias se tornou um dos nomes mais vitoriosos da história do clube em todas as modalidades. O comandante conquistou 16 títulos com o Corinthians. Foram quatro Libertadores (2017, 2019, 2021 e 2023), cinco Brasileiros (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), três Paulistas (2019, 2020 e 2021), uma Copa Paulista (2022), uma Copa do Brasil (2016) e duas Supercopa do Brasil (2022 e 2023).

Segundo dados do Sofascore, Arthur Elias esteve à frente do Timão em 327 partidas. Neste período, o técnico levou o elenco a conquistar 258 vitórias, empatar 44 jogos e sofrendo apenas 25 derrotas. O treinador encerra sua passagem pela equipe com impressionantes 86% de aproveitamento.