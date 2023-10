Jogadores do Corinthians conversam com Tite em aeroporto no Rio de Janeiro; confira

Alguns jogadores do Corinthians foram flagrados conversando com Tite, técnico do Flamengo, na madrugada desta sexta-feira, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O bate-papo aconteceu durante o encontro entre as delegações após seus respectivos compromissos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em vídeo divulgado pela Coluna do Fla, dá para ver Tite conversando com jogadores como Cássio, Fagner, Gil, Renato Augusto e Fábio Santos. Todos foram comandados pelo técnico durante sua passagem no Corinthians, e alguns até foram convocados pelo treinador nos tempos de seleção brasileira. A conversar girou em torno de 15 minutos, e também contou com a presença de Matheus Bachi, auxiliar e filho de Tite.