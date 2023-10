Bahia vence e deixa o Inter a dois pontos do Z4 no Campeonato Brasileiro

A partida começou morna, sem as equipes se arriscarem muito. A primeira chegada do Internacional foi aos 15 minutos. Após boa troca de passes, Luiz Adriano recebeu livre, mas mandou por cima do gol. Depois, Everaldo tentou de cabeça e também mandou para fora.

O Bahia conseguiu abrir o placar aos 43 minutos da primeira etapa. Biel recebeu de Rezende, driblou bem a marcação, avançou e bateu preciso para colocar o Tricolor em vantagem.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Thaciano ampliou para os mandantes. Após cobrança de escanteio, a bola rebateu na área, a defesa do Internacional afastou mal, Rezende tentou e viu Bruno Henrique afastar. Thaciano ficou com o rebote e fez de cabeça. Porém, após revisão do VAR, o árbitro marcou impedimento da jogada e anulou.

Aos 10 minutos, o Internacional quase deixou tudo igual. Alan Patrick cobrou falta na área e Mercado acertou a trave. No contra-ataque, Cauly recebeu de Biel e ampliou, mas o impedimento foi marcado novamente. Na jogada seguinte, Cauly recebeu na cara do gol e viu Keiller salvar.

Aos 22, Everaldo teve boa oportunidade, mas o goleiro do Inter apareceu para fazer mais uma defesa. O Colorado respondeu em seguida com um chute à distância de Maurício, que desviou e passou raspando na trave de Marcos Felipe. Por volta dos 35 minutos, Lucca atingiu Vitor Hugo com o cotovelo e acabou expulso.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Internacional

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 17 de outubro de 2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

VAR: Wagner Reway (VAR/Fifa-PB)

Cartões amarelos: Rezende (Bahia); Vitão (Internacional)

Cartão vermelho: Lucca (Internacional)

Gols: Biel (BAH)