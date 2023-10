Goiás vence São Paulo com gol digno de Puskás e embola Z4 do Brasileirão

Jogadores do Goiás comemoram gol sobre São Paulo em duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clima quente em campo. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima teve bastante trabalho diante das confusões protagonizadas pelos jogadores das duas equipes: no lado dos mandantes, Palacios e Allano eram os mais esquentados, e os laterais tricolores Rafinha e Caio Paulista também mostraram nervosismo acima do normal. A solução veio com cartões amarelos e, dos quatro, apenas o primeiro não foi advertido.

Espaços fechados. Mais cadenciado, o Goiás usou a vantagem no placar para "dar" a bola ao São Paulo, se fechar no campo de defesa e apostar em contra-ataques. A estratégia deu certo, e o único lance de perigo dos paulistas antes do intervalo ocorreu em chute de Luciano que parou longe da meta de Tadeu.

Bobeada fatal de Alisson. O duelo se encaminhava para o intervalo... até o meio-campista do São Paulo cometer uma bobagem que acabou em gol. Alisson tentou carregar a bola no campo de defesa e acabou desarmado por Morelli, que disparou, passou com muita tranquilidade por Diego Costa e, cara a cara com Rafael, não titubeou e balançou a rede: 2 a 0.

Alisson bobeou em Goias x São Paulo em lance que gerou gol dos donos da casa Imagem: Heber Gomes/AGIF

Dorival mexe no ataque. A timidez ofensiva dos visitantes irritou Dorival, que voltou para o 2° tempo com duas trocas: Juan e Erison entraram nos lugares de Rato e Luciano na tentativa de incomodar a zaga goiana, que se manteve bastante confortável nos primeiros 45 minutos. Pouco depois, David também foi acionado e substituiu Nestor — Pato, por outro lado, não saiu do banco de reservas.